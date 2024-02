Pale eoliche, "Cairo in Comune": "Troppe in Val Bormida, no a chi specula a danno dei cittadini"

Lo affermano Giorgia Ferrari e Silvano Nervi del gruppo consiliare "Cairo in Comune" in merito alla presentazione di " due nuovi progetti di pale eoliche per altre 9 pale fra Cairo, Altare e Savona che si vanno ad aggiungere alle 7 di Monte Cerchio al confine fra Cairo, Cengio e Saliceto ".

" Ormai più che un investimento per lo sviluppo e la produzione di energia rinnovabile, sostenibile e vantaggiosa per ambiente e cittadini, stiamo assistendo a una vera e propria speculazione ".

"Abbiamo presentato un'interrogazione al sindaco, che ha anche la delega all'ambiente in Provincia, per conoscere i dettagli e per chiedere di nuovo la convocazione di una riunione pubblica per informare i cittadini - spiegano i consiglieri di minoranza - Siamo favorevoli all'energia rinnovabile ma non se diventa speculazione a danno delle persone e del territorio".