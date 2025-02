Il ministro Urso in visita allo stabilimento di Piaggio Aerospace a Villanova d’Albenga

La visita del ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso allo stabilimento di Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga è in programma per il pomeriggio di venerdì 14 febbraio. Ad accompagnarlo, salvo conferma ufficiale, dovrebbero esserci anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e gli assessori regionali Alessio Piana e Paolo Ripamonti.

L’incontro arriva pochi giorni dopo il vertice svoltosi nella sede dell’Unione Industriali di Savona, che ha visto per la prima volta al tavolo la nuova proprietà turca Baykar, rappresentata dall’amministratore delegato Haluk Bayraktar, insieme ai tre commissari straordinari Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti, e ai rappresentanti delle sigle sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil.

Bayraktar ha chiarito fin da subito la natura dell’acquisizione: «Non si tratta di un investimento finanziario, ma di un investimento strategico e industriale». Ha poi sottolineato il valore delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici di Piaggio Aerospace, considerate un punto di forza per il rilancio dell’azienda.

Il piano industriale prevede un’iniezione iniziale di 40-45 milioni di euro nei primi due anni, destinata a stabilizzare i conti e a riorganizzare la struttura aziendale. Successivamente, sarà avviato un triennio di investimenti mirati allo sviluppo. Tra gli obiettivi principali, la valorizzazione dell’aereo executive P180, con una nuova strategia commerciale per il mercato statunitense, il rafforzamento delle attività di manutenzione e la produzione di motori.

Un altro tassello chiave sarà l’introduzione della produzione di droni e velivoli a controllo remoto per scopi militari, settore in cui Baykar eccelle con quasi 6mila dipendenti. L’azienda turca ha infatti firmato l’accordo preliminare per rilevare i complessi aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation.

Durante l’incontro con i sindacati, i nuovi proprietari hanno ribadito la centralità degli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova, rassicurando sul futuro occupazionale e industriale del marchio Piaggio Aerospace.