Bancarotta fraudolenta per distrazione, assolti perché il fatto non sussiste i fratelli Fotia

Assoluzione perché il fatto non sussiste.

Questa la decisione della Corte d'Appello di Genova nei confronti dei fratelli Pietro (difeso dagli avvocati Daniela Giaccardi e Giuseppe Fonte), Donato e Francesco Fotia (assistiti dal legale Marco Feno) che erano stati condannati in primo grado in Tribunale a Savona a 3 anni e sei mesi per bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento della Scavo.Ter.

I tre, Donato, presidente del Cda e amministratore delegato, Pietro amministratore di fatto dell'azienda (difeso dagli avvocati Daniela Giaccardi e Giuseppe Fonte) e Francesco consigliere del cda dal 2007 al 2015, dovevano rispondere della contestazione perchè secondo la sentenza di primo grado avrebbero sottratto dal patrimonio sociale dell'azienda una cifra che si aggirava intorno ad un milione e 125mila euro.

La somma, corrispondente dei compensi per gli amministratori, sarebbe stata versata in assenza di una delibera assembleare di autorizzazione contribuendo a creare una situazione di dissesto nei conti dell'azienda che era stata poi dichiarata fallita nell'aprile 2016 dal tribunale di Savona.

Nel secondo grado di giudizio però è arrivata l'assoluzione.

"E' stata accolta dalla Corte di Appello la strategia della difesa e vengono così acquisite le nostre motivazioni ha detto l'avvocato Giaccardi.