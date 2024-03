Laigueglia, rapina alla Bpm di piazza Preve: fermati i due malintenzionati armati di coltello

Sono stati fermati i due malintenzionati che, intorno alle 13 odierne, si sono introdotti all'interno della banca BPM di Piazza Preve a Laigueglia dove, armati di coltello, hanno minacciato gli impiegati per farsi consegnare del denaro del caveau.

A lanciare l'allarme una dipendente dell'istituto bancario che si trovava negli uffici superiori al piano terra, dove invece stava avvenendo la rapina, chiamando a bassa voce il 112, per non farsi sentire dai malviventi. Immediato l'intervento nella centralissima piazzetta da parte dei carabinieri della stazione locale, che hanno circondato l'edificio sbarrando le vie di fuga ai banditi.

Sul posto sono intervenuti anche i militari dalla Radiomobile e della stazione di Andora e il personale del commissariato di Polizia di Alassio.

Uno dei malviventi è stato arrestato sul posto con la refurtiva in mano, nel tentativo di lasciare la banca, mentre il secondo è stato catturato dai militari dell'Arma negli istanti successivi all'esterno dell'edificio mentre cercava di dileguarsi nelle vie limitrofe. I rapinatori sono stati disarmati e condotti presso la stazione dei carabinieri dove sono stati dichiarati in stato di arresto.

Le immagini di videosorveglianza comunali hanno permesso di appurare che i due soggetti erano giunti insieme sul luogo della rapina, a bordo di un’autovettura all’interno della quale sono state anche rinvenute le indicazioni geografiche della banca.

La refurtiva, quantificata in 9 mila euro in contanti ed un telefono cellulare di una dipendente, è stata restituita agli aventi diritto. Per quanto riguarda invece gli arrestati, espletate le formalità di rito verranno condotti presso la casa circondariale di Imperia in attesa di convalida con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Coraggioso e tempestivo l'intervento dei carabinieri che hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, assicurandosi che tutti rimanessero illesi.