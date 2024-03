Savona, il cane poliziotto Rey in formazione a Torino per contrastare lo spaccio di stupefacenti

Il cane lupo Rey dell'unità cinofila della polizia locale tornerà “a scuola”, al comando della polizia locale di Torino, per perfezionarsi nella ricerca di sostanze stupefacenti con il suo conduttore, l'agente Lorenzo Siri. In un primo corso il cane poliziotto si era specializzato nel ritrovamento di droghe in luoghi chiusi e spazi aperti, ora si formerà per la ricerca anche sulle persone.

Questo permetterà alla polizia locale di intensificare e ampliare gli interventi nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti con la nuova unità cinofila.

L'attività antidroga della locale di Savona rientra nel progetto di “Istituzione in rete contro gli stupefacenti”, insieme ai Comandi di Finale Ligure e Loano, per la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, approvato dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e la repressione del fenomeno dello spaccio con l'istituzione dell'unità cinofila.

Nel primo corso, dal dicembre 2022 al maggio 2023, Rey ha fatto 500 ore di addestramento, ottenendo già vari risultati. La prima operazione è stata alla fine dello scorso maggio quando Rey ha individuato uno zaino con dell'hashish su un bus della Tpl.

Dopo la morte del cane Buc e prima del suo conduttore Orfeo Salvo la polizia locale ha potuto ricostituire l'unità cinofila con l'arrivo di Rey lo scorso anno. L'addestramento del cane poliziotto rientra in un protocollo d'intesa con il Comando della polizia locale di Torino.