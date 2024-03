Viabilità, ancora un "venerdì nero" nel ponente savonese: lunghe code su A10 e Aurelia

Ci risiamo. E' l'ennesima cronaca di un "venerdì nero" quella che si sta registrando in queste ultime ore nel Ponente savonese, tra un maggior afflusso di auto in vista dell'inizio del fine settimane e i cantieri.

Code e rallentamenti di particolare intensità sull'A10 in particolare nel tratto autostradale tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Francia e tra Loano e Finale in direzione Italia, a causa dei cantieri di adeguamento attivi in corrispondenza delle gallerie Bracciale e Montegrosso.

Una situazione creatasi già intorno alle 16 e che di conseguenza, ha portato molti autisti ad optare per deviare il proprio percorso sulla via Aurelia, creando disagi anche alla viabilità ordinaria. Proprio quella che già diversi sindaci hanno più volte sottolineato come quella a maggior sofferenza, visti anche alcuni cantieri di diversa entità, come ad esempio quello di Borghetto Santo Spirito.