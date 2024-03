Alassio, "Un caffè per le donne": da Balzola incontro con l'assessore Simona Ferro

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne che si celebra l' 8 marzo , l'assessore alle Pari Opportunità di Regione Liguria, Simona Ferro , interverrà ad Alassio nell’ambito dell’iniziativa “Un caffè per le donne - edizione 2024” .

L'appuntamento, aperto al pubblico, si svolgerà mercoledì 6 marzo alle 15 presso il Caffè Pasticceria Balzola , in Piazza Matteotti 26.

“Siamo molto lieti – dichiarano il consigliere alle Pari Opportunità del Comune di Alassio e presidente Fidapa sezione di Alassio Cinzia Salerno e l'assessore del Comune di Alassio e vicepresidente Fidapa sezione di Alassio Franca Giannotta – di dare il benvenuto nella nostra città all'assessore regionale Simona Ferro, ringraziandola per aver desiderato portare ad Alassio, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, questa bella iniziativa di incontro. Sarà certamente un momento prezioso di confronto, nel solco dell'impegno per contribuire a costruire una società sempre più equa e giusta, dove le donne possano realizzare appieno il proprio potenziale, libere da qualunque forma di discriminazione”.