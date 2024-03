Un viaggio nel tempo attraverso i sapori: la preparazione della torta di zucca nella scuola primaria di Borgio Verezzi

Nei giorni scorsi nella classe quinta della scuola primaria di Borgio Verezzi si è svolta una importante iniziativa al fine di promuovere il territorio riscoprendo le antiche tradizioni della cucina locale: la preparazione della torta di zucca, prodotto riconosciuto come De.Co. (Denominazione Comunale) dal comune di Borgio Verezzi.

Gli alunni, coordinati dalla docente Francesca Parodi, hanno accolto a scuola le signore Cinzia e Chiara della gastronomia “Da Casetta” di via Matteotti per preparare insieme la gustosa pietanza.

"È stato ricordato ai giovani allievi che fino alla agli anni ’60 del secolo scorso questa torta era il dolce per 'eccellenza' delle feste natalizie - spiega l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione Pier Luigi Ferro, presente per l'occasione - Tutte le famiglie la preparavano e poi la portavano a far cuocere nel forno a legna della panetteria Bracco".