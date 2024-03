Albenga, in piazzale Nassiriya i nuovi stalli per la sosta dei taxi

Sono stati realizzati oggi (6 marzo, ndr) i nuovi stalli per i taxi in piazzale Nassiriya ad Albenga.

"La necessità è emersa quando il soggetto che gestisce il parcheggio all’interno dell’ospedale Santa Maria di Misericordia ha, di fatto, inibito la sosta dei taxi all’interno dell’area ospedaliera - spiega l'assessore Vannucci -. Era chiaro che la zona non poteva rimanere scoperta di questo importante servizio. A seguito di incontri e sopralluoghi con i taxisti e la polizia locale, il piazzale Nassiriya è stato individuato come idoneo per la realizzazione di stalli. Questi, oltre ad essere vicini all’Ospedale e a servizi importanti come il centro dell’impiego e studi e centri medici, è altresì vicino a molte attività commerciali".