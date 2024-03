Pallare: nuova viabilità per accedere all'area industriale, sarà dedicata ai mezzi pesanti

Il comune di Pallare, guidato dal sindaco Sergio Colombo, ha avviato un ambizioso piano per migliorare l'accesso all'area industriale lungo la Sp 15. Concentrandosi sulla sicurezza stradale in località Da Valle, l'amministrazione ha individuato diverse criticità nel tracciato attuale.

Un'analisi dettagliata ha rivelato che la presenza di una curva con raggio ridotto è stata causa di numerosi incidenti, soprattutto durante i mesi invernali a causa del ghiaccio che rende la strada estremamente scivolosa. Inoltre, il transito frequente di mezzi pesanti e autoarticolati diretti alle attività industriali ha aumentato significativamente il rischio di sinistri.

In risposta a queste sfide, il comune ha elaborato un progetto per una nuova viabilità veicolare alternativa, principalmente dedicata ai mezzi pesanti. È prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile lungo l'argine sinistro del fiume Bormida di Pallare e la costruzione di una nuova rotatoria per collegare questa nuova strada alla provinciale esistente.

L'intervento sulla viabilità, che costituisce il primo stralcio funzionale di un piano più ampio che include anche la sicurezza del fiume, è stato stimato in poco più di 279mila euro. Il comune si impegnerà a cofinanziare l'intervento con il 10%, pari a circa 27.946,65 euro, ed intende richiedere l'accesso ai finanziamenti regionali.