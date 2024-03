Quando si parla di pavimenti antibloccanti o più comunemente detti autobloccanti si sta parlando di una pavimentazione ormai abbastanza conosciuta e versatile e soprattutto la conosciamo perché viene utilizzata in vari contesti e parliamo di giardini, cortili, piste ciclabili, parcheggi o strade e sono solo degli esempi.

Praticamente parliamo di pavimenti che sono costituiti da blocchi prefabbricati di cemento anche di altri materiali che si possono incastrare per i loro senza l'uso di malta o colla e possono essere molto facile da installare e anche da rimuovere e riutilizzare.

Come primo vantaggio che possiamo segnalare e soprattutto come vantaggio molto importante riguarda la loro resistenza e la loro durata nel tempo e questo perché quei blocchi di cui dicevamo aiutano il pavimento a sopportare il peso di veicoli o traffico pedonale intenso e anche condizioni atmosferiche avverse senza danni particolari.

Se andassimo a parlare con gli esperti nel settore che se ne occupano ci direbbero proprio che, come caratteristiche che le fanno spiccare, non si può non segnalare la resistenza all’usura, alle macchie e agenti chimici e per questo sopra dicevamo che possono essere efficaci in posti ad alto traffico.

Altro vantaggio molto importante rispetto a questi pavimenti riguarda la loro capacità di drenaggio e questo significa che l'acqua può defluire facilmente attraverso quel pavimento e soprattutto questo significa evitare il rischio di ristagni d'acqua, che poi sono quelli che se ci pensiamo bene provocano l'erosione di un terreno.

Per questo motivo poi dicevamo all'inizio che questi pavimenti vengono spesso e volentieri presi in considerazione dagli esperti nel settore per quanto riguarda l'utilizzo nelle strade e nei parcheggi dove c'è sempre il problema della gestione dell'acqua piovana.

Tra l'altro parliamo di pavimenti versatili visto che i blocchi che già menzionavano possono essere scelte di varie dimensioni, colori e forme e questo significa personalizzarle anche dal punto di vista estetico per renderle gradevoli in base alle proprie preferenze.

Spesso vengono presi in considerazione anche perché poi gli esperti sanno che, se per qualche motivo dovessero cambiare idea visto che sono facili da installare e da smontare le si può sostituire o riadattare dipendendo dalle esigenze del momento.

Tutti i pavimenti hanno dei contro da tenere in considerazione

Chiaramente pure questi pavimenti hanno dei contro e nel titolo di questa seconda parte sottolineavamo giustamente che qualunque pavimento li avrebbe e quindi non esiste un pavimento perfetto, ma semmai può esistere un pavimento appropriato in determinate situazioni e circostanze che abbiamo descritto nella prima parte.

Per esempio, un problema che potrebbe avere è la necessità di una manutenzione periodica perché seppur parliamo di pavimentazioni molto resistenti, però c'è bisogno di pulizia per rimuovere lo sporco, le erbacce che potrebbero insediarsi tra i blocchi.

Un’altra cosa da tenere in conto è la necessità di una preparazione adeguata del terreno prima della sua installazione e questo è chiaro che fa aumentare i costi, ed ecco perché poi si dice che i costi iniziali degli stessi possono essere più alti rispetto ad altre pavimentazioni.