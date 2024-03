Annalisa premiata ai "Billboard Women In Music Awards" a Los Angeles

Nella notte, a Los Angeles, presso lo YouTube Theater at Hollywood Park di Inglewood, si è tenuto uno degli eventi più attesi dell'industria musicale, i "Billboard Women In Music Awards".

Un'occasione unica per celebrare e onorare le donne più influenti nel mondo della musica, quelle che si distinguono per il loro talento e che sono fonte di ispirazione per le giovani generazioni.

Tra le stelle internazionali che hanno brillato sul palco, c'è stata una figura italiana che ha catturato l'attenzione di tutti: Annalisa. La cantautrice originaria di Carcare è stata premiata con il prestigioso riconoscimento di Global Force, assegnato a coloro che si distinguono nel loro ambito e che fungono da ispirazione per i giovani artisti in tutto il mondo.

La presenza di Annalisa all'evento è stata un momento di grande orgoglio per il paese valbormidese, Accanto a figure di spicco come Karol G, Ice Spice, Charli XCX e Kylie Minogue, ha rappresentato il meglio della musica italiana, confermando il suo ruolo come una delle artiste più influenti e rispettate nel panorama musicale internazionale.