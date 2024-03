Intelligenza artificiale, la Radiologia dell'Asl allarga i campi di utilizzo. Anche la nuova Tac dell'ospedale di Cairo sfrutterà questa tecnologia

"Siamo stati i primi in Italia ad usare l'Intelligenza artificiale con la soluzione Bonewiev a titolo sperimentale - spiega il dottor Duccio Buccicardi della Radiologia del San Paolo – e poi, sul successo della sperimentazione, l'azienda, ha acquistato la licenza per i prossimi tre anni. A breve dovremmo avere l'upgrade che permette di diagnosticare non solo fratture ma anche altre di lussazioni, lesioni focali e versamenti. Ovviamente l'intelligenza artificiale non sostituisce il medico ma lo supporta nel suo lavoro”.

Il sistema Bowiev, utilizzato in via sperimentale dalla radiologia del san Paolo e che ha portato ad una pubblicazione scientifica sul prestigioso European Journal of Radiology Open, affianca il medico radiologo nella refertazione delle fratture. Con una linea inquadra la zona da esaminare per fare la diagnosi, dove il radiologo sa di dover concentrare l'attenzione, e fornisce un "punteggio di confidenza" sulla presenza della frattura al suo interno: se la linea è continua c'è un sospetto di frattura superiore al 90% di frattura, e lì il radiologo sa di dover concentrare l'attenzione, se invece la linea è tratteggiata il sospetto di frattura è tra il 59% e il 90%.

"Oltre a individuare la zona da porre sotto attenzione – prosegue Buccicardi – c'è una priorizzazione che consente di fare in tempo reale la refertazione; l'algoritmo fa immediatamente la valutazione in autonomia della radiografia e fissa le priorità, non in ordine cronologico di arrivo del paziente ma in base alla gravità". Questo permette di intervenire con maggiore tempestività".