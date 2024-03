"Incontriamoci in Oratorio": ciclo di conferenze a Savona con la Diocesi, l'Associazione"Aiolfi" e la Confraternita Nostra Signora di Castello

La Diocesi di Savona-Noli, l'Associazione Culturale "Renzo Aiolfi" e la Confraternita Nostra Signora di Castello organizzano il miniciclo di conferenze "Incontriamoci in Oratorio", che avranno luogo sempre di lunedì alle ore 20:45 nell'oratorio in via Alessandro Manzoni, nel centro storico, e sono aperte a tutti, in particolar modo ai confratelli della diocesi.