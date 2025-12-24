 / Attualità

Attualità | 24 dicembre 2025, 18:29

Savona Possibile difende il dialogo con la comunità Lgbtqia+: “Solidarietà al vescovo Marino e a don Piva”

“Ascolto e rispetto della dignità sono valori costituzionali e strumenti fondamentali di convivenza civile”

Savona Possibile difende il dialogo con la comunità Lgbtqia+: “Solidarietà al vescovo Marino e a don Piva”

Il Comitato Savona Possibile – Art. 3  esprime la propria solidarietà a Monsignor Calogero Marino, Vescovo della Diocesi di Savona-Noli, e al Reverendo Pino Piva, a seguito delle polemiche e della petizione promossa contro di loro per un’iniziativa di ascolto e dialogo rivolta alle persone della comunità LGBTQIA+.

“Il Comitato – affermano - ritiene che l’ascolto, il rispetto della dignità di ogni persona e il confronto siano valori fondamentali di una società democratica, in piena coerenza con l’articolo 3 della Costituzione italiana, che sancisce l’uguaglianza e il rifiuto di ogni discriminazione”.

“In un contesto sociale segnato da divisioni e intolleranza, iniziative di accoglienza e dialogo rappresentano un contributo positivo alla convivenza civile e alla coesione sociale. Per queste ragioni – concludono -, Savona Possibile ribadisce il proprio sostegno”.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium