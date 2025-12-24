Savona: l'ex edicola di piazza Saffi diventerà spazio dedicato al sociale

Una nuova vita per l’ex edicola di piazza Saffi, chiusa dal marzo del 2023 e che era gestita dalla famiglia Bresci. Il Comune di Savona ha deciso l'acquisizione al patrimonio comunale della struttura che si trova in una posizione strategica della città.

Secondo le norme vigenti, al termine della concessione del suolo pubblico (prevista originariamente per il 2032), il proprietario avrebbe dovuto procedere alla rimozione completa della struttura a proprie spese.

Il Comune, valutando lo stato dell’immobile e la sua ubicazione, ha deciso di ricorrere al diritto di accessione: invece di procedere alla demolizione, il Comune ha riconosciuto il pubblico interesse del manufatto, che passa così automaticamente in proprietà a Palazzo Sisto.

L'ex edicola, di circa 18 metri quadrati ha un impianto di aria condizionata installato, un servizio igienico interno e la piena accessibilità per i soggetti con disabilità.

"Il Comune non dispone attualmente di locali liberi in posizione centrale per attività istituzionali che non richiedano onerosi interventi di manutenzione," si legge nella delibera e .la struttura è dunque considerata "in pronta disponibilità".

La destinazione d'uso sarà quella di un presidio territoriale per attività in ambito sociale per creare uno spazio dedicato alla cittadinanza, gestito anche in collaborazione con le associazioni e gli enti del Terzo Settore.