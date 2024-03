Festa patronale a Savona, la confraternita Santa Croce aprirà la processione

La diocesi di Savona-Noli si prepara a celebrare la festa patronale di Nostra Signora di Misericordia. La novità principale di quest'anno sarà la vigilia, scelta dal Vescovo come data di conclusione del Sinodo diocesano.

La messa solenne sarà presieduta da monsignor Calogero Marino domenica 17 marzo alle ore 18 nel santuario mariano. Ciò comporterà una modifica al consueto programma: alle 17 non sarà celebrata l’Eucaristia e in serata non si svolgerà la veglia di preghiera. La basilica resterà aperta tutta la sera per le visite e il gesto del bacio del piede dell’effigie della Vergine nella cripta. La giornata della vigilia si concluderà con la compieta dalle 22:45.