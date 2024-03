“Isolitudine e non solo”: Roberto Ruaro corona il sogno di un libro di sue foto sulla Gallinara

Con grande perseveranza nel tempo, giorno dopo giorno, diverse volte nelle 24 ore, ha fotografato l’Isola Gallinara ed ora una selezione di immagini è parte del libro “Isolitudine e non solo” di Roberto Ruaro.

Il geometra di professione e fotografo per passione ha quale soggetto preferito proprio la bella isola del Comune di Albenga. “In ogni momento della giornata essa ci regala sempre qualcosa di diverso e a me non stanca mai – scrive nell’introduzione del libro -. Tuttavia, non mi dedico solo a questo, adoro albe, tramonti, riflessi, li considero un po' come messaggi dall'alto, dai nostri cari che stanno lassù”.

“Isolitudine e non solo”, edito da Edizioni Hogwords, ha la prefazione della scrittrice Veronica Pepoli.