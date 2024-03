Omette di pagare al fisco 120mila euro, l'influencer Giusy Rizzotto: "Tutte le persone sbagliano, le normative all'epoca non erano chiare"

"Non si fanno i miliardi, non è così che funziona. Non ci sono milioni di follower, non state parlando con la Ferragni, purtroppo vivo a Savona".



Così nell'apertura dell'intervista rilasciata al Tg regionale della Liguria, l'influencer savonese Giuseppina Rizzo, sui social conosciuta come Giusy Rizzo, che è finita nel mirino della guardia di finanza a seguito di un’attività di verifica fiscale nei suoi confronti.



Dagli approfondimenti eseguiti, anche attraverso l’analisi delle fonti aperte, era emerso come la donna, con profili su Instagram, Tik Tok e Onlyfans, esercitasse abitualmente la propria attività sulle piattaforme, omettendo di dichiarare al fisco i compensi percepiti, rientranti nella categoria di redditi di lavoro autonomo, ex art. 53 T.U.I.R.



L’attività esercitata, consistente nella registrazione di foto e video e nel successivo caricamento su internet, finalizzato alla condivisione pubblica, avrebbe fruttato a lei, fra il 2017 e il 2023, oltre 120mila euro di ricavi non dichiarati, importo che lo ha reso responsabile di violazioni di carattere amministrativo per la presentazione infedele delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette.



Gli introiti non dichiarati al fisco derivavano dall'acquisto, da parte degli utenti privati, di abbonamenti o di singoli contenuti digitali, per quanto riguarda il sito Onlyfans; mentre, per quanto attiene alle piattaforme social, i compensi venivano erogati in base al numero di visualizzazioni raggiunto dai contenuti pubblicati e dei like ricevuti.



Nel corso degli accertamenti, effettuati anche con il ricorso alle indagini bancarie, era emersa la disponibilità di un conto corrente estero sul quale confluivano parte dei ricavi non dichiarati dall'influencer.



"Ci sono e ci saranno delle entrate che non erano dichiarate. Tutte le persone sbagliano, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa - ha continuato la savonese al Tgr sull'accertamento delle fiamme gialle savonesi - Sicuramente le normative, specialmente all'epoca perchè stiamo parlando di roba di 5 anni fa, non erano ben chiare su come dichiarare".



"Io non lo chiamo un lavoro l'influencer, è sempre un hobby. Non ci sono questi guadagni, sono scambi merce li chiamano, io ti faccio il favore di farti pubblicità e tu in cambio piuttosto mi dai un servizio" conclude.



Rizzotto nel 2021 si era candidata alle elezioni comunali di Savona nella lista di Forza Italia/Udc a sostegno dell'allora candidato sindaco Angelo Schirru, non riuscendo ad essendo eletta raccogliendo 36 preferenze. Proprio durante la campagna elettorale era diventato un "caso" un video.



"Mi hanno appena mandato foto mie associate ad un video di una ragazza che non sono io, un po' troppo spinto. Chi lo ha fatto verrà denunciato" aveva denunciato attraverso una "storia" sui social quello che aveva ritenuto essere attacco personale, mirato a screditare la sua immagine in vista della tornata elettorale savonese.