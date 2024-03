Pietra, il Campo di Radioascolto festeggia il ventennale

Manca poco più di un mese. Dal 18 al 21 aprile torna a Pietra Ligure il Campo di Radioascolto alla Casa Balneare Valdese. Un’edizione che quest’anno ha raggiunto i vent'anni di organizzazione.

Tutto si svolgerà sulla spiaggia alle porte di Pietra Ligure proprio davanti all’Aurelia. Angelo Brunero, suo fratello, Valerio Cavallo e Rodolfo Zucchetti raggiungeranno la Casa Balneare Valdese già nella mattinata di giovedì 18 aprile sperano di poter posizionare le antenne e, intorno alle 10-10.30, passare all’allestimento della sala radio e fare le debite prove, tarature e controlli prima di pranzo.

Grazie al fantastico Bettino Tosetti (IZ1CCF), Angelo Brunero si è dotato di un gioiellino di splitter Watkins-Johnson che permetterà di distribuire a 10 ricevitori il segnale della solita e ampiamente collaudata antenna detta mini-whip, un captatore verticale di 10 metri realizzato con canna da pesca, alimentata da un adattatore-trasformatore tipo Bal-Un 36:1 Mini Circuits (per i curiosi: ik1qld.blogspot.com/2022/02/captatore-verticale-con-bal-un-361.html).

A disposizione degli “ascoltoni” qualche coassiale per garantire la distribuzione. “Se possibile provvedete ai vari adattatori PL-BNC, PL-SMA, BNC-SMA, etc. Io ne ho un po’ ma non si sa mai”, è l’invito di Angelo Brunero che spero di ricevere la visita di suo cognato noto radioamatore di Finale Ligure e di qualcuno di CISAR Genova (che gravita principalmente nel Ponente ligure) e ARI Loano, che ha avvisato dell’attività. La locandina: ik1qld.blogspot.com/2024/02/campo-di-radioascolto-pietra-ligure.html.