Ceriale, a Peagna l'anteprima nazionale di "Malamore": il Festival Internazionale del Mediterraneo porta in scena le emozioni dell'amore

L'Anfiteatro di Peagna si prepara a ospitare un nuovo appuntamento del Festival Internazionale del Mediterraneo – Musica, Arte, Entroterra, la rassegna organizzata da Melisma APS con il contributo del Comune di Ceriale e della Fondazione De Mari.

Venerdì 24 luglio, alle 21.30, andrà in scena "Malamore", anteprima nazionale della versione italiana di "Des Maux d'Amour", opera della scrittrice e attrice parigina Isabelle Lariou, tradotta in italiano da Monica Romanisio.

Lo spettacolo propone una serie di letture d'amore teatralizzate che accompagnano il pubblico in un racconto intenso e coinvolgente. La protagonista è una donna che sogna di scrivere la canzone d'amore perfetta per i propri genitori e, nel tentativo di riuscirci, attraversa storie, ricordi e testimonianze che raccontano le infinite sfumature dei sentimenti. Un testo delicato, che alterna leggerezza, ironia ed emozione.

Dopo essere stato rappresentato nella versione originale francese al Festival di Avignone e al Théâtre Lepic di Parigi, lo spettacolo approda a Ceriale per la sua prima assoluta in lingua italiana, confermando la vocazione internazionale della rassegna.

Sul palco saranno protagoniste Isabelle Lariou e Graziella Ghezzi alle letture, accompagnate da Monica Romanisio al guitalele.

Giunto alla quarta edizione, il Festival Internazionale del Mediterraneo è una rassegna multidisciplinare dedicata allo spettacolo dal vivo, con la direzione artistica di Mauro Perego De Salvia e la direzione organizzativa di Monica Romanisio. Promosso da Melisma Aps, associazione culturale nata nel 2021 a Castelvecchio di Rocca Barbena con l'obiettivo di valorizzare la musica popolare e le culture del Mediterraneo, il festival propone un percorso che mette in dialogo tradizioni, linguaggi e artisti provenienti da diversi Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

La manifestazione si svilupperà fino alla fine di agosto con un totale di nove appuntamenti tra concerti, spettacoli e iniziative culturali pensati per valorizzare il territorio attraverso la musica e l'incontro tra culture.

L'accesso è gratuito con offerta libera.