Ad Albisola la notte delle stelle per Viola: festa e solidarietà per sostenere le cure dei bambini fragili

Una serata di festa, condivisione e solidarietà per trasformare la difficoltà in una rete concreta di aiuto. Lunedì 10 agosto ad Albisola Superiore andrà in scena “La Notte delle Stelle”, iniziativa benefica organizzata dall’Associazione Amici di Viola ODV, nata nel settembre 2025 dalla volontà dei genitori di Viola, una bambina affetta da una rarissima patologia.

L’appuntamento si terrà presso “Il Giardino di Viola”, in via R. Poggi 32, e sarà aperto a tutti. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere il percorso di cure e terapie di Viola e finanziare i progetti dell’associazione, impegnata al fianco delle famiglie che affrontano la disabilità infantile.

Il programma unirà sport, benessere e convivialità: alle 18.30 è previsto il ritrovo per la “Beer Run”, una corsa goliardica pensata per coinvolgere i partecipanti in un momento di leggerezza e divertimento. Alla stessa ora spazio anche allo yoga con bagno di campane al quarzo, realizzato in collaborazione con l’insegnante Francesca Mancuso.

La serata proseguirà con un apericena sotto le stelle, con tavoli e posti a sedere, per condividere un momento di aggregazione nel segno della solidarietà.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato ai progetti dell’Associazione Amici di Viola ODV e contribuirà inoltre a sostenere parte delle terapie di Ivan e il percorso della sua mamma Monica Vinto, nell’ambito del progetto “Un sorriso per Ivan”.