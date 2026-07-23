Nasce “Alassio Città degli Artisti”: il futuro dell’arte riparte dai bambini e dalla memoria di Mario Berrino

Un archivio per Mario Berrino, la storica Galleria Berrino aperta ai giovani e il primo "Muretto dei Bambini". Il 24 luglio prenderà ufficialmente avvio ad Alassio il progetto culturale "Alassio Città degli Artisti", promosso dall'Associazione Archivio di Artista Mario Berrino.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di restituire centralità alla vocazione culturale di Alassio, città che nel Novecento è stata luogo d'incontro di pittori, scrittori e intellettuali, grazie anche alla figura di Mario Berrino, artista e promotore culturale, ideatore del celebre Muretto di Alassio.

L'Associazione Archivio di Artista Mario Berrino intende raccogliere e valorizzare questa eredità attraverso un programma permanente di mostre, incontri, attività didattiche e iniziative dedicate sia alla memoria dell'artista sia alla promozione della creatività contemporanea.

La storica Galleria Berrino, recentemente riaperta nella sede di Via Cavour, diventa il luogo nel quale questa eredità continua a vivere e ospita giovani artisti e nuove esperienze espositive nel segno del dialogo tra memoria e contemporaneità.

Il primo appuntamento sarà "Il Muretto dei Bambini", laboratorio artistico dedicato ai più piccoli, ispirato allo spirito originario del Muretto di Alassio: un luogo nato per favorire l'incontro, la creatività e la partecipazione.

L'iniziativa rappresenta un ponte ideale tra la storia culturale della città e le nuove generazioni, riaffermando il valore dell'arte come strumento di educazione, inclusione e crescita civile.

L'evento costituisce il primo capitolo di un più ampio progetto che vedrà la realizzazione di mostre dedicate a Mario Berrino, esposizioni di giovani artisti, incontri con studiosi e iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico ligure.

Per gli organizzatori, "Alassio Città degli Artisti" vuole essere non soltanto una rassegna culturale, ma un progetto stabile capace di restituire alla città uno dei tratti più significativi della propria identità: essere un luogo in cui l'arte continua a generare comunità, dialogo e futuro.