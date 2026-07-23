Vado Ligure, torna la "Pastasciutta Antifascista": appuntamento sabato 25 luglio alla Fratellanza Zinolese

Sabato 25 luglio torna anche nel savonese la tradizionale "Pastasciutta Antifascista", l'iniziativa che ogni anno, in tutta Italia, ricorda la caduta del regime fascista. L'appuntamento è nei locali della Società Fratellanza Zinolese 1893 Aps, a Zinola, ed è organizzato dalle sezioni ANPI di Fornaci, Vado Ligure, Valle di Vado, Valleggia, Quiliano e Zinola, in collaborazione con la sezione ANED di Savona.

La pastasciutta sarà offerta gratuitamente a tutti i partecipanti, mentre gli altri piatti proposti nel corso della serata saranno a pagamento. La formula richiama il gesto compiuto il 25 luglio 1943 dalla famiglia Cervi di Campegine, in provincia di Reggio Emilia: appresa la notizia della destituzione e dell'arresto di Benito Mussolini, Alcide Cervi e i suoi sette figli – Gelindo, Antenore, Aldo, Agostino, Ferdinando, Ovidio ed Ettore – cucinarono grandi quantità di pasta da distribuire gratis a tutti gli abitanti del paese, per festeggiare quella che sembrava la fine del fascismo, anche se il conflitto sarebbe proseguito ancora per quasi due anni.

Da quel gesto è nata una tradizione che si è diffusa capillarmente in Italia e non solo: la "Rete delle pastasciutte" conta oggi l'adesione di oltre 300 sezioni ANPI, con iniziative analoghe organizzate anche in diverse città europee, tra cui Arles, Londra, Berlino e Monaco, e in altri continenti, da San Francisco a Montevideo, fino a Melbourne.

All'organizzazione della serata di Zinola lavoreranno numerosi volontari, tra i soci della Fratellanza Zinolese e gli iscritti alle sezioni ANPI e ANED coinvolte, che quest'anno sentono – sottolineano gli organizzatori – l'esigenza di ribadire con ancora più forza i valori dell'antifascismo, a difesa della democrazia, della giustizia sociale, dell'inclusione e della Costituzione.

Gli organizzatori ringraziano il presidente e i soci della Fratellanza Zinolese per la disponibilità di locali, attrezzature e tempo che rende possibile la realizzazione dell'evento. L'incasso della serata, una volta dedotte le spese, sarà devoluto alla popolazione cubana per l'acquisto di pannelli solari.

Ad accompagnare la festa sarà la musica dal vivo della Rebel Rock Band One Solution, che si esibirà gratuitamente.