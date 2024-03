Dal Belgio arriva un messaggio di sostegno per Angelo: "Sei un guerriero, non mollare"

Nella KPMG Lentemarathon Amstelveen 2024, in programma nella giornata odierna in Olanda, un messaggio di solidarietà e sostegno ha attraversato i confini nazionali grazie all'impegno di Jan Meysmans.

Lo sportivo belga ha corso con un chiaro obiettivo: mostrare il suo sostegno al piccolo Angelo, un bambino di soli 8 anni rimasto gravemente ustionato da un ritorno di fiamma lo scorso gennaio a Bardineto.

In un video toccante condiviso sui social media, Meysmans ha rivolto un messaggio diretto ad Angelo: "Oggi corro per te. Ti faccio conoscere anche in Belgio e Olanda. Tu sei un grandissimo guerriero e i grandi guerrieri non mollano mai. Dai Angelo, forza, ce la farai. Ci rivediamo presto a Bardineto".

"Jan ha la seconda casa a Bardineto e viene nei periodi estivi - spiega il sindaco Franca Mattiauda - È in contatto con la famiglia del bambino. Ha un figlio che più o meno ha l’età di Angelo e questo lo rende ancora più sensibile al percorso che quest'ultimo dovrà affrontare per guarire".