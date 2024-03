Dall'italiano all'inglese, un "fumetto" del maestro Amanzio Bormioli per diffondere l'arte vetraria di Altare

Nel cuore dell'entroterra savonese, il paese di Altare si distingue per la sua lunga e illustre storia nella produzione del vetro. Risalente al lontano 1570, questa tradizione è ora al centro di un'innovativa iniziativa mirata a promuoverla su scala globale: un pieghevole in formato "fumetto", già pubblicato in diverse edizioni, la prima nell'aprile 1986, e recentemente tradotto anche in inglese. Il progetto fa riferimento allo storico laboratorio "Soffieria Artistica Amanzio Bormioli" di Raffaello Bormioli.

Le vignette, cosi come i testi, sono un'eredità lasciata dal maestro Amanzio Bormioli, altarese doc, un artista poliedrico, ricco di calore e iniziative, scomparso alla soglia dei sessant'anni nel 1986. L'edizione "british" è stata realizzata su volontà di Raffaello e Ilda Bormioli, attuali proprietari del laboratorio artigiano situato ad Altare, grazie alla traduzione della professoressa Bruna Giacosa e alle grafiche dell'artista Monica Porro.

"Il progetto ha avuto origine quando mio figlio frequentava il liceo Calasanzio. La professoressa Giacosa ha proposto ai suoi alunni di realizzare un pieghevole che mettesse in evidenza le caratteristiche distintive del territorio, con l'obiettivo di promuovere il turismo anche a livello internazionale", spiega Ilda Bormioli.

"Noi come famiglia già possedevamo un libretto, realizzato negli anni '80 da mio suocero per spiegare alle scolaresche il motivo per cui ad Altare si produce vetro. È stata un'opportunità collaborare con la professoressa Giacosa, che, dopo aver concluso la sua carriera di insegnante per andare in pensione, ha gentilmente tradotto questo pieghevole".

"Abbiamo in programma di donare alcune copie al Museo dell'Arte Vetraria Altarese, con l'obiettivo di lasciare un'eredità utile al nostro paese per il futuro, affinché possa essere conosciuta anche a livello internazionale", conclude Ilda Bormioli. "La collaborazione con l'artista Monica Porro per le grafiche è un impegno che dura da una decina d'anni, e questo ha indubbiamente garantito un notevole salto di qualità per il nostro laboratorio".