I “Russi Liberi” del Savonese al voto al Consolato di Genova per dire no a Putin

C'era anche un gruppo di cittadini russi savonesi, del movimento Russi Liberi, ieri alle 12 alle urne organizzate al Consolato Russo a Genova. Molti di loro hanno accolto l'invito di Yulia Navalnaya che ha esortato i russi a recarsi alle urne il 17 marzo alle 12 come forma di protesta contro il governo di Putin.

Lo "zar" ha ottenuto un voto "bulgaro" di quasi il 90% dei voti, con atti di protesta in varie città della Russia e arresti.

“Sinceramente mi riesce difficile fare qualsiasi commento, perché il risultato delle votazioni a Genova è del 70% per Putin. Non crediamo a questo risultato – dice una portavoce dei Russi Liberi del Savonese - Nonostante il risultato, sono di buon umore, perché ieri ho incontrato un gran numero di russi intelligenti, onesti e buoni che sono contrari alla dittatura di Putin e contro la guerra. questo mi fa sperare che possano arrivare altri tempi per la futura Russia, cioè tempi liberi e democratici”