Spotorno, frana lungo strada per l'isola ecologica: chiusura del centro dal 19 marzo

Il cedimento ha reso indispensabile un intervento in somma urgenza per consolidare la scarpata a valle, portando per il momento al divieto di transito dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate. Un provvedimento che, al momento, impedisce quindi l'accesso alla strada dei mezzi necessari per le operazioni di gestione dell'impianto stesso, visto il peso di questi ultimi.