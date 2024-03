Pietra, Toti lancia il "Grande Santa Corona": "Per i prossimi 30 anni cambierà il passo della nostra sanità"

La mattinata odierna trascorsa a Pietra Ligure, oltre che per il sopralluogo sui lavori per il sottopasso che collegherà la via Aurelia alla passeggiata di ponente e per la presenza alla cerimonia di inauguarazione della riqualificata via Nazario Sauro, per il presidente della Regione Giovanni Toti è stata anche l'occasione per affrontare due tematiche importanti per il futuro pietrese.

In primis quella inerente l'ospedale che verrà, definito dal governatore "Grande Santa Corona": "Stiamo già ragionando al preliminare di progettazione, lo stiamo affinando insieme all'amministrazione comunale e conto sia approvato dalla nostra amministrazione sanitaria e dall'amministrazione cittadina nel corso di qualche settimana per poi procedere alla gara d'appalto della progettazione vera e propria - ha dichiarato Toti - si tratta di un ospedale vero, nuovo, sarà completamente recuperato il DEA di secondo livello del Ponente della Regione Liguria: un ospedale che per i prossimi 30 anni cambierà il passo della nostra sanità".

Il presidente della Regione ha inoltre svelato anche gli sviluppi sul progetto di riqualificazione dell'ex Flora (conosciuto più recentemente come "BluBay"), la storica struttura situata sul lungomare pietrese: "Finanzieremo il recupero con il Fondo strategico" ha sottolineato il governatore.

"Il BluBay è già progettato, stiamo vedendo soltanto se riusciremo ad avere quei finanziamenti necessari, da 1 milione e mezzo, per realizzare le opere - ha aggiunto il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi - sarebbe un'opera importante che andrebbe a dare una risposta al paese in un punto eccezionale, sulla passeggiata a mare: avremo un qualcosa da mettere a disposizione dei cittadini e dei turisti di grande livello".

"Il progetto prevede una sala polivalente per manifestazioni, per congressi e anche per altre iniziative" ha concluso il primo cittadino.