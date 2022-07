Pietra, nel futuro dell'Ex Flora una sala convegni vista mare: c'è l'ok della Giunta (FOTO e VIDEO)

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina dedicata ai lavori pubblici che interesseranno Pietra Ligure nei prossimi mesi (leggi QUI) si è parlato anche del via libera arrivato in Giunta per il progetto di riqualificazione dell'ex Flora (ora denominato "Pietra Bay"), la storica struttura situata sul lungomare pietrese.

"È una grande soddisfazione quella di essere riusciti a prendere in concessione il primo piano dell'ex Flora e adesso di aver approvato in Giunta il progetto in linea tecnica, peraltro per un importo importante che fra annessi e connessi ammonta ad un milione e mezzo di euro, per riqualificare completamente dal punto di vista funzionale e dal punto di vista statico un edificio che sulla passeggiata a mare è sempre stato un po' una bandiera per la Pietra Ligure turistica" ha dichiarato il sindaco Luigi De Vincenzi.

svela De Vincenzi".Nell'ottica di una politica green, relativamente all'intervento sulla struttura c'è la volontà di dotarla di pannelli solari in grado di generare energia elettrica per illuminare l'intero lungomare: "sottolinea in conclusione il sindaco pietrese".