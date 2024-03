Pietra, verso la fine i lavori di collegamento con la passeggiata dal "parco Perotti" (FOTO e VIDEO)

Il 'Rigenera Tour' passa da Pietra Ligure: si è infatti tenuta stamane, nel savonese, la seconda tappa dell’iniziativa promossa da Regione Liguria per condividere con le amministrazioni locali e i cittadini le rilevanti politiche di riqualificazione messe in campo in questi anni.

Un milione di euro il costo complessivo dell’intervento pietrese, di cui 450mila finanziati da Regione Liguria, per riqualificare un’ampia area tra l’Aurelia e la passeggiata a mare.

L’intervento prevede la costruzione di un sottopasso pedonale sotto la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nell’area del parco pubblico intitolato alla memoria del generale di brigata “Giuseppe Perotti” (che per l'occasione sarà rinnovato), al fine di creare un collegamento diretto tra la zona antistante l’ospedale Santa Corona e la passeggiata mare, eliminando la via di accesso attualmente utilizzata dai pedoni, il sottovia idraulico in corrispondenza del Rio Ranzi, soggetto ad allagamenti e non utilizzabile, soprattutto da persone con problemi di deambulazione.

Presenti al sopralluogo sul cantiere il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola e il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

“Questo intervento fa parte dell’ambizioso progetto di rigenerazione urbana che, grazie ad un investimento tra i 70 e gli 80 milioni di euro, sta rendendo le nostre città più accessibili, più belle e più vivibili per cittadini e turisti da Sarzana a Ventimiglia – spiega il presidente Toti – Si tratta di progetti che vanno poi ‘messi a terra’ dai Comuni, e avere amministrazioni capaci ed efficienti con cui dialogare rapidamente come quella di Pietra Ligure è molto importante. Come Regione stiamo cercando di lavorare per migliorare il nostro territorio non solo con gli interventi di grandi dimensioni, come i progetti Pinqua di Sarzana e Sanremo, ma anche con tanti progetti più piccoli come questo, costato circa 1 milione di euro, che consente grazie al nuovo sottopasso di accedere con più facilità ad una delle passeggiate più belle della Liguria. Questo tipo di interventi – conclude Toti – così come i grandi investimenti infrastrutturali da oltre 13 miliardi di euro e i lavori per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio, si inseriscono nel vasto insieme di progetti che stanno cambiando il volto della Liguria”.

“A Pietra Ligure abbiamo in corso due interventi importanti che mirano a migliorare la vita di residenti e turisti – spiega l’assessore Marco Scajola - grazie a 450mila euro di finanziamento regionale per riqualificare un’area pubblica, ma anche per collegare in sicurezza la passeggiata e garantire maggior fruibilità a tutte le persone, comprese quelle con disabilità. Con questa seconda tappa nel savonese stiamo proseguendo quanto già fatto nell’estremo ponente condividendo con gli amministratori e la cittadinanza la grande opera di rigenerazione urbana che sta cambiando il volto della Liguria da Ventimiglia a Sarzana. Pietra Ligure ne è un esempio così come Laigueglia e Toirano dove, questa mattina, abbiamo rispettivamente visitato il cantiere di riqualificazione della passeggiata e visionato il progetto di valorizzazione del centro storico”.

"Un intervento atteso, realizzato con la finalità di abbattere le barriere architettoniche, mettere in sicurezza e valorizzare il territorio - dice il sindaco De Vincenzi -. Un’opera fondamentale che, insieme a un pacchetto di altri circa venti interventi pubblici in itinere o già finanziati o appena terminati, dà un segnale molto forte del nostro impegno continuo che sta letteralmente cambiando l’immagine di Pietra Ligure da ponente a levante. Insieme all’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola, ringraziamo Regione Liguria e l’assessore Marco Scajola per l’attenzione prestata al nostro territorio con questo importante stanziamento di risorse dal Fondo strategico regionale".