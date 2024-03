Innovazione e digitalizzazione delle imprese della logistica, rifinanziato il bando regionale: ecco altri 800mila euro

Regione Liguria incrementa a 1,8 milioni di euro il bando dedicato all'innovazione e alla digitalizzazione delle imprese della logistica.

Ad annunciare il rifinanziamento della misura, che disponeva inizialmente della dotazione economica di un milione di euro, è stato l'assessore regionale allo Sviluppo economico con delega ai Porti e alla Logistica Alessio Piana.

"Per migliorare l'efficienza e la sicurezza dei processi di gestione della filiera della logistica, Regione Liguria ha attivato, unica regione in Italia, un bando interamente dedicato all'innovazione e alla digitalizzazione delle imprese del settore - evidenzia l'assessore regionale allo Sviluppo economico con delega ai Porti e alla Logistica Alessio Piana - Con questi nuovi 800 mila euro confermiamo la nostra attenzione verso il comparto, garantendo il co-finanziamento regionale a tutti i progetti presentati che verranno ritenuti ammissibili".



Il 29 febbraio 2024, ultimo giorno utile del bando, a valere sull'azione 1.3.7 del PR FESR 2021-2027, erano 35 le imprese della logistica ligure ad aver presentato domanda agli uffici di Filse. Regione Liguria sosterrà, con un contributo a fondo perduto al 50% dell'investimento, le spese effettuate per attrezzature, impianti, componenti, sistemi, programmi informatici e per l'acquisto di software dedicati alla gestione, al controllo e alla programmazione del processo logistico.