"Rigenera Tour", l'assessore regionale Scajola in visita a Laigueglia e Toirano (FOTO)

In occasione del "Rigenera Tour" in alcune località del ponente ligure, l’assessore regionale Marco Scajola, accompagnato dai sindaci Giorgio Manfredi e Giuseppe De Fezza, ha fatto visita a Laigueglia e Toirano.

Nella località costiera è in corso la riqualificazione della passeggiata ‘Badarò’ con relativo abbattimento delle barriere architettoniche, nuova pavimentazione e nuovo impianto di illuminazione per un importo totale di 540mila euro di cui 400mila derivanti da risorse regionali suddivise in due lotti.

A Toirano l’assessore Scajola ha invece visionato il progetto di valorizzazione del centro storico da via XXIII Novembre a via Maniero che è in fase di progettazione esecutiva e riceverà un finanziamento regionale di 184mila 500 euro su un totale di 205mila.

"Si interverrà con la riqualificazione architettonica puntuale di alcuni spazi pubblici dell’ambito di intervento e la valorizzazione dell’intero centro storico attraverso il disegno di un arredo urbano e di illuminazione unitario, coerente con il linguaggio architettonico contemporaneo nel rispetto dei valori monumentali - spiega il sindaco Giuseppe De Fezza - L’area d’intervento si estende dall’edificio comunale fino ad arrivare in via Pietro Mainero. In questo settore urbano sono presenti alcune delle testimonianze più antiche della civiltà toiranese e delle sue radici medioevali, infatti trovano sede alcune delle emergenze monumentali più importanti tra cui: la residenza dei vescovi di Albenga: il Paraxo, il palazzo d’Aste, il Toracco (la parte più antica e più caratteristica del paese, cinta da mura, con vicoli tortuosi, archivolti, loggiati, porticati bassi e bui, ripide scale esterne), la chiesa della Madonna del Rosario, la parrocchia di San Martino ed i resti della Portassa, antica porta di ingresso alla città".

"Da evidenziare infine la presenza di due piazze caratteristiche del centro, piazza San Martino e piazza Libertà, che costituiscono 'vuoti urbani' strategici nel densamente edificato nucleo storico di Toirano - chiosa il primo cittadino - Con il finanziamento di questi interventi, ottenuto grazie alla forte sinergia tra la mia amministrazione e Regione Liguria, valorizzeremo ancora di più il nostro bellissimo centro storico, con l’intento di aumentare la qualità dei servizi per i nostri cittadini e di creare nuove opportunità per le nostre attività commerciali e ricettive anche nell’ambito delle iniziative di sviluppo economico e sociale che abbiamo messo a sistema. Un ringraziamento ai tecnici comunali che coordinati dal nostro Responsabile del servizio geom. Nicola Nocera hanno lavorato assiduamente per finalizzare l’ottenimento di questo importante finanziamento a beneficio della nostra comunità".