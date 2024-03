Savona, Aurelia Bis lavori a rilento. Rossello: "Chiederemo un incontro ad Anas per fare il punto"

Si lavora nelle gallerie sul versante di Albisola e ogni tanti si vedono degli operai in Corso Ricci dove le dune di sabbia si abbassano, ma la velocità ridotta con cui procede il cantiere dell’Aurelia Bis preoccupa le amministrazioni e il tessuto imprenditoriale savonese.

“Anas dice che si sta lavorando all'Aurelia bis – spiega l'assessore Francesco Rossello- e che i lavori si svolgono in galleria. Avevamo proposto ad Anas un sopralluogo nei cantieri ma non è mai stato fatto”.

In corso Ricci ci sono ogni tanto alcune macchine al lavoro, mentre in zona Miramare, La Rusca e la parte sul Letimbro non sono ancora ripresi gli interventi e la sensazione è che gli operai nei cantieri sono pochi.