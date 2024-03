Savona, scontro tra auto e scooter in via Stalingrado: soccorsi mobilitati, disagi al traffico (FOTO)

Soccorsi mobilitati nella mattina odierna a Savona per un incidente avvenuto in via Stalingrado. L'allarme è stato lanciato poco prima delle ore 9.

Secondo quanto riferito, il sinistro avrebbe coinvolto un'automobile e uno scooter. Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Savona, la Croce Oro di Albissola, l'automedica e la polizia locale per i rilievi del caso.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito dei disagi, con il traffico gestito a senso unico alternato dalle forze dell'ordine.

Due persone, una in codice giallo e l'altra in verde, sono state trasportate all'ospedale San Paolo di Savona.