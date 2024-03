Il Comitato Insieme Per Quiliano, che si presenterà alle prossime elezioni amministrative di giugno, prosegue la sua attività nel programma di incontri conoscitivi nel vasto territorio comunale.

Nuovo appuntamento con i consueti tavoli informativi nella giornata di sabato 23 marzo in via Don Minzoni a Valleggia e a Quiliano in via Ajdovscina dalle ore 9.30 alle 12,30.