Forza Italia si rinnova ad Albenga: il direttivo cittadino senza "vecchie zavorre"

La sezione albenganese di Forza Italia si dota di un direttivo cittadino. L'annuncio arriva direttamente dal segretario, il professor Simone Dentella, che illustra la composizione della nuova struttura e le ambizioni che la accompagnano.

"Siamo lieti e orgogliosi di comunicare che da oggi Forza Italia ad Albenga sarà ancora più integrata nella comunità - sottolinea Dentella - in linea con il trend nazionale del partito".

Il direttivo è articolato per aree tematiche, con responsabili scelti tra professionisti provenienti da ambiti diversi. La dottoressa Nicoletta Bellando guiderà il dipartimento Turismo, Agricoltura e Commercio; la professoressa Mara Grossi si occuperà di Cultura e Manifestazioni; Budani Anxhelina avrà la delega alle Politiche Scolastiche e Ambientali. Salvatore Alessi è designato ai Lavori Pubblici e alle Politiche Attive del Lavoro, la dottoressa Barbara Marozzi alle Politiche Sociosanitarie e Disabilità, l'avvocato Alberto Bonifacino agli Affari Generali e alle Società Partecipate, Marco Borro allo Sport e alle Politiche Giovanili.

Il coordinamento cittadino, guidato dallo stesso Dentella in qualità di coordinatore, vede inoltre Alessandro Barbieri come responsabile degli Enti Locali e della Campagna Elettorale, e Mariangela Borin responsabile del dipartimento Seniores.

Dentella non nasconde la prospettiva politica che sottende la riorganizzazione: "Avevamo detto che saremmo tornati a parlare e ad ascoltare le persone, tracciando una linea di continuità con gli impegni presi in passato. L'obiettivo dichiarato è rendere il partito un punto di riferimento accessibile per i cittadini, capace di intercettare istanze concrete attraverso figure tecnicamente preparate".

E la cesura con il passato si vede già dall'esclusione dal direttivo ingauno di esponenti che, pur militando da tempo nel partito forzista, di recente si sono defilati assumendo posizioni immediatamente antitetiche. Dagli esponenti storici di Forza Italia, invece, entusiasmo per presente e futuro, con più persone che plaudono alla perdita e all'esclusione di "vecchie zavorre".

"Non può esistere democrazia rappresentativa senza sapere chi e cosa si è chiamati a rappresentare", afferma Dentella, aggiungendo che la nuova struttura consentirà alla cittadinanza di interfacciarsi direttamente con i consiglieri comunali. "È tempo che la politica torni in mezzo alla gente", conclude.