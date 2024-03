Diocesi Savona-Noli: "Dalle mani del ceramista", mostra dalle Orionine a Legino

Con i patrocini della Diocesi di Savona-Noli, del Comune e dell'Associazione Liguri nel Mondo dal 24 marzo al 14 aprile nell'atrio di Villa Valdettaro, sede delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Opera Don Orione), in piazza don Nicolò Aragno 1, nel quartiere Legino, è visitabile la mostra "Dalle Mani del Ceramista", ideata e organizzata dall'Associazione Culturale "Renzo Aiolfi". In esposizione due opere per ogni artista partecipante e alcuni omaggi a significativi artisti che hanno usato la ceramica con esiti originali: Luigi "Gigi" Caldanzano, Maria Galfrè, Giorgio Moiso, Saba Telli, Elisabetta Testa Bottaro e Renata Minuto.