"Vetrine d’artista", a Savona dal 3 aprile l'esposizione di Brunella Coriando e Vittorio Patrone

Per la rassegna "Vetrine d’artista", presso la sede di Banca BPER ex Carige, in corso Italia n. 10 a Savona, è in programma dal 3 aprile al 4 giugno l'esposizione di Brunella Coriando e Vittorio Patrone. Inaugurazione mercoledì 3 aprile, alle ore 10.00. Curatrice della mostra sarà la dottoressa Silvia Bottaro, presidente dell'Associazione “Aiolfi” no profit Savona e critico d’arte.

La Banca BPER ha concesso, sempre gratuitamente, l’uso di quattro vetrine collocate nel Palazzo della sua sede centrale in Savona, corso Italia, 10, agli Artisti, associati “Aiolfi” che potranno esporre (in due vetrine per ogni Artista inserito nel programma annuale) per due mesi. Dal 3 aprile 2024 al 4 giugno 2024 si potranno osservare le opere di di Brunella Coriando e Vittorio Patrone.

Brunella Coriando. Nativa di Carcare (SV) vive e lavora a Savona. Dal 2000 si perfeziona nel campo della scultura ceramica frequentando il Laboratorio di Ceramica Creativa di Savona, diretto dalla Prof.ssa Laura ROMANO e corsi di perfezionamento di anatomia del nudo maschile e femminile presso la Scuola di Ceramica di Albisola Superiore. Ha conseguito il riconoscimento del titolo di Prof.ssa Accademica Associata “Sezione Arte” da parte dell’Accademia Internazionale “Greci Marino” Accademia del Verbano di Lettere, Arti, Scienze di Vinzaglio (NO) e dal 2017 è docente del corso di ceramica modellata “ UNIVALBORMIDA “ presso la sede del Comune di Carcare (SV). Scultrice con la ceramica, ideatrice, anche, di monili, si esprime con lirismo e oggettività con questa antica materia essendo, ormai, padrona di molte tecniche con le quali riesce ad essere alquanto personale e creativa, non a caso è stata presente in molte mostre nazionali e internazionali. (a cura di Silvia Bottaro).

Vittorio Patrone. Vive e lavora a Savona. Personalità creativa che spazia dalla fotografia alla pittura alla ceramica. Con la pittura intende evadere dalla realtà con visioni siderali, alla ricerca di un mondo primigenio e, quindi, comune a tutti, quasi alla ricerca di una mitologia contemporanea, stando al di fuori della pop art e delle mode imperanti. Usa colori acrilici per rendere astratto il suo personale commento visivo dedicato alla realtà anche di un mondo sconosciuto, per molti aspetti, come il cosmo. Tratti geometrici, colori brillanti e fulgidi, non banali e monotoni, giochi ed effetti di bianchi e neri (si sentono echi lontani filtrati dall’arte di Emilio Scanavino) che portano la sua sperimentazione con risonanze e sensazioni a volte, surreali, financo onoriche. Come pittore pare di poter dire che abbia seguito, anche, la lezione del pittore Carlo Giusto in una ricerca, se vogliamo, anche grafica, di composizioni collocate in uno spazio “altro” da noi, ancora tutto da esplorare, da comprendere per progettare il nostro futuro, rispettando la Terra e la Natura e il mistero del Cosmo (a cura di Silvia Bottaro).

Immagini

- Brunella Coriando, Donne, creta semirefrattaria, smalti policromi a gran fuoco, cm. 40x15 (copertina).

- Vittorio Patrone, Contaminazione, acrilici su tela, cm. 50 x 70.