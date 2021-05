Varazze, approvato il progetto definitivo della nuova passeggiata di levante: in autunno via ai lavori (FOTO)

È stato approvato il progetto definitivo della nuova passeggiata di levante di Varazze, che è stato finanziato con 6 milioni di euro da Regione Liguria attraverso il Fondo Strategico regionale e con 1 milione di euro di cofinanziamento da parte del comune.

Il Consorzio Oltremare, che raggruppa una dozzina di stabilimenti balneari direttamente interessati, ha predisposto invece lo studio di fattibilità e il progetto architettonico dell’intervento con un impegno di circa 100mila euro.

Il tratto oggetto dell’intervento è compreso tra molo Marinai d’Italia (la cosiddetta piazza delle bandiere) fino a quello di Santa Caterina. In prospettiva, l’obiettivo è anche il congiungimento con lungomare Europa.

Il progetto prevede la demolizione del marciapiede esistente per realizzare una passeggiata a sbalzo, arricchita con arredo e verde urbano e una nuova illuminazione. Le cabine degli stabilimenti troveranno spazio al di sotto della promenade, assicurando la vista dell’orizzonte tutto l’anno.

“Questo finanziamento va in partnernariato tra la regione con sei milioni di euro, un milione dal comune e il consorzio Oltremare per una parte rappresentata dalla donazione al comune del progetto architettonico. Un opera che unisce la sicurezza della costa e la sicurezza stradale” ha spiegato il consigliere regionale Alessandro Bozzano, soddisfatto della futura realizzazione, in quanto iniziativa partita nel suo primo mandato da sindaco.

“Siamo a realizzare un progetto che ci sta a cuore dal 1995, possiamo dire che stiamo per vedere la fine - il commento del presidente del Consorzio Oltremare Massimo Delfino - riusciamo a risolvere un problema sia per i bagni marini che per i cittadini visto che le cabine non saranno più visibili”.

“Inizieremo con la ristrutturazione delle opere a mare - ha proseguito il vicesindaco reggente Luigi Pierfederici - poi contestualmente si inizierà con le opere a terra. Aver avuto un rapporto diretto con la Regione si dimostra che è stata la mossa vincente della città. La città è in movimento”.

“È un progetto sulla sicurezza ma va a risolvere molte questioni della logistica degli stabilimenti balneari e dei sotto servizi per i cittadini, ed è naturalmente un’opera anche per il turismo - dice l’assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini - ci sarà una parte per la pista ciclabile e per la passeggiata a sbalzo oltre ad un’area verde”.

I lavori partiranno intorno alla fine di ottobre (con stop nei periodi estivi) e l’amministrazione dovrà spendere circa due milioni entro il 2021 e due milioni entro il 2022. Entro quattro anni potrebbero concludersi gli interventi.