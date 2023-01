Nuova passeggiata di levante a Varazze: affidati i lavori ad un consorzio d’imprese

Un consorzio di imprese si è aggiudicato i lavori per il rifacimento della passeggiata di levante a Varazze.

Il primo lotto di opere si attesta sui 3 milioni di euro e prevede la sistemazione della passeggiata dal molo andando verso la zona di Santa Caterina arrivando fino ai bagni Vittoria esclusi.

Le opere inizieranno ad ottobre per evitare di interessare la stagione estiva.

"L’amministrazione sta ancora lavorando per arrivare alla progettazione e al proseguimento della gara per gli affidamenti dei restanti lotti che verranno cantierati in diverse annualità. Il finanziamento complessivo è di circa 8 milioni, di cui 6 dalla Regione Liguria, gli altri due sono messi dal comune” ha spiegato il sindaco Luigi Pierfederici.

Il progetto prevede la demolizione del marciapiede esistente per realizzare una passeggiata a sbalzo, arricchita con arredo e verde urbano e una nuova illuminazione. Le cabine degli stabilimenti troveranno spazio al di sotto della promenade, assicurando la vista dell’orizzonte tutto l’anno.

Lo scorso fine dicembre 2021 era stato affidato il servizio per la progettazione esecutiva dell’intervento allo studio Armellino & Poggio e dal verbale della conferenza di servizi, era risultato necessario provvedere alla riprogettazione completa del volume dei Bagni Vittoria.

Per il lotto uno il cronoprogramma esecutivo si sviluppa da ottobre 2023 a marzo 2024 e prevede la totalità delle opere a mare, degli spostamenti e le predisposizioni dei sottoservizi lungo l'attuale tracciato della passeggiata e la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dal limite ovest fino ai bagni Vittoria esclusi; il lotto due si sviluppa da ottobre 2024 a marzo 2025 e prevede un nuovo tratto di passeggiata da bagni Vittoria ai bagni Mafalda/Royal, eventualmente estensibile verso est fino alla spiaggia libera attrezzata; il lotto tre invece si sviluppa da ottobre 2025 a marzo 2026 e prevede un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Colombo al limite est (molo Santa Caterina).