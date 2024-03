Lupo sul terrazzo di una casa a Toirano: scoperto insieme ad un capriolo incastrato in un cancello

Vigili del fuoco allertati questa mattina a Toirano per quello che sembrava un normale intervento di routine inerente il recupero di un capriolo.

L'animale era infatti rimasto incastrato tra le barre del cancello di un'abitazione di Largo Gorini ed è lì che intorno alle 7.00 sono giunti i pompieri del distaccamento di Albenga che però, seguendo alcune tracce di sangue, si sono trovati di fronte ad un ulteriore ospite inatteso: un esemplare di lupo rimasto "prigioniero" all'interno del terrazzo della stessa casa al cui interno erano presenti i residenti.

Per quanto riguarda il capriolo, una volta liberato è stata attivata la protezione animali per le cure del caso. Diverso il discorso riguardante il lupo per il quale, dopo i vani tentativi di farlo allontanare, è stato richiesto l'intervento della vigilanza regionale.

Grazie alla tempestività dell'intervento dei soccorritori, il capriolo non ha riportato conseguenze fisiche. Il lupo, invece, ferito, è stato sedato sul posto dal veterinario, presente insieme all'Enpa e ai Carabinieri Forestali. La sedazione è stata necessaria per consentire ai vigili del fuoco e ai sanitari di raggiungere l'animale.