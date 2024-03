Da Ceriale alla Florida, Samuel Love lancia il singolo "Da Flow" ed entra nella playlist dell'Ultra Music Festival

Energia e creatività. Questo è, in poche parole, quello che fa venire in mente all'ascolto "Da Flow" (ascolta QUI), il nuovo e ultimo brano in ordine di uscita del savonese Samuel Love, rilasciato oggi (venerdì 22 marzo, ndr) su tutte le piattaforme digitali sotto l'etichetta discografica EGO MUSIC.

Una traccia dalle sonorità Tech House, già disponibile su Apple Music da una settimana, che porterà il dj e producer originario di Ceriale direttamente oltreoceano, all’interno della compilation: EGO IN MIAMI AFRO CLIMAX 2024, preparata in occasione dell'Ultra Music Festival, uno dei più grandi e influenti festival di musica elettronica al mondo che dal 199 si svolge in Florida dando spazio non solo ad alcuni dei migliori dj e produttori musicali del panorama internazionale, ma rappresentando anche un'opportunità per gli artisti emergenti di farsi notare.

"La traccia nasce per caso in un resort di Sharm El Sheikh - ci racconta Samuel - poi, tornato in Italia, la finalizzazione in studio ha avuto un bel riscontro. Ho mandato la demo ad EGO senza grosse aspettative e quando mi hanno detto che l'avrebbero firmata ero contento ma, forse, non totalmente pronto allo stesso momento".

Un nuovo passo che potrebbe essere slancio per diverse novità anche in futuro: "Questo evento mi ha dato la voglia di tornare attivamente sul mercato discografico e spero possa essere l’inizio di un rapporto duraturo. Sto preparando un mix per Radio Ibiza (che andrà in onda nei prossimi giorni) ed altre tracce che usciranno nel corso del 2024, non bisogna mai smettere di crederci".