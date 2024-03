Plastici e diorami ferroviari del Dlf Albenga in mostra in centro storico

Il DLF Albenga “Gruppo Modellismo", in collaborazione col comune di Albenga, esporrà dal 28 marzo al 5 maggio, nei locali gentilmente messi a disposizione da Kammi Calzature, nel centro storico, alcuni “Plastici e diorami ferroviari in Scala H0 e N”.

L’inaugurazione si terrà nell’ambito di Fior d’Albenga, in Via Ernesto Rolandi Ricci,4 (angolo Via E. D’Aste). L’esposizione sarà aperta nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 16,00 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì su prenotazione telefonando al numero riportato sul sito Facebook “Modellismo Albenga”.

Ingresso ad offerta libera, il ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza.