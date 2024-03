Premiazione della XXII Edizione del Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi "Il gigante delle Langhe" a Cortemilia

Si è svolta la Cerimonia di Premiazione della XXII Edizione del Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi "Il gigante delle Langhe" alla presenza di più di 240 bambini e ragazzi che hanno votato in diretta il libro preferito tra i finalisti della Sezione di Narrativa a cui si aggiungono le altre votazioni che sono arrivate dalla Giuria dei ragazzi sparsa in tutta Italia (in totale sono stati coinvolti oltre 5.000 giovani lettori).

Presenti in sala l’Amministrazione Comunale di Cortemilia, alcuni Sindaci del Comuni limitrofi, i rappresentanti della Provincia di Cuneo, della Fondazione CRC, della Fondazione Ferrero, gli sponsor, i dirigenti degli Istituti Scolastici, gli autori finalisti e la giuria tecnica del Premio. Presente anche in sala la rappresentante della casa Editrice Il Castoro e l’Editor Mondadori del libro di Susanna Tamaro.

I vincitori di questa edizione sono:

Per la fascia di età 8 – 10 anni:

“Tutti abbiamo una stella” di Susanna Tamaro, Il Battello a vapore

Per la fascia di età 11 – 14 anni:

“Ma quanto pesa la felicità??” di Salvo Rinaudo, Edizioni Paoline

La Giuria della Sezione Libro Illustrato – composta da Cinzia Ghigliano (Presidente), Francesco Langella, Rosella Picech, Sergio Noberini, Marco Martis e Donatella Murtas - ha scelto come vincitore assoluto del Premio Emanuele Luzzati per l’illustrazione il libro ‘E se fossi una tigre?’ di Federico Appel, Sinnos Editore, testi di Stefan Boonen.

"Sono molto contento ed entusiasta di aver vinto questo premio importante per la letteratura» commenta Salvo Rinaudo vincitore della fascia di età 11-14 anni «questo è il mio libro di esordio ed aver vinto mi rende pieno di orgoglio. Desidero complimentarmi con tutta l’Amministrazione Comunale per la calorosa accoglienza e per il bellissimo Comune che ospita questo Premio Nazionale di letteratura per ragazzi".

A queste due sezioni si unisce la Seconda sezione, quella del Racconto dei ragazzi, da cui il Premio ha preso vita.

Il titolo ispiratore della XXII edizione è "…se tornasse il Gigante?”.

A 25 anni di distanza, questo nuovo testo ha dato una risposta concreta: il testo vincitore, scritto dalla classe terza della Scuola Primaria di Cortemilia dal titolo “Il Gigante è tornato!” è diventato la venticinquesima pubblicazione della collana ‘Favole a km 0’.

I giovani autori sono stati premiati in occasione della Cerimonia di Premiazione della XXII edizione del Premio insieme ai secondi e terzi classificati: Giulia Saffirio della Classe quinta della Scuola Primaria di Cortemilia con il titolo “il gigante e la sua vecchia casa” e il terzo classificato la classe III della Scuola Primaria di Saliceto con il titolo “il gigante mangione”.

Roberto Bodrito Sindaco di Cortemilia, congratulandosi con tutti i finalisti e con la giuria del premio commenta «un premio importante per Cortemilia, che ha come obiettivo la promozione della cultura e della lettura»

La settimana del gigante continua con altri appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi fino al 26 marzo 2024.

Nella giornata di oggi la mensa scolastica comunale proporrà il “menù del Gigante” a tutti i bambini.

Per tutti i dettagli visita il sito www.gigantedellelanghe.it.

Rivedi la cerimonia online.