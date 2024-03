Albenga 2024, Podio lancia il caffè con il candidato sindaco: “Ascolto e condivisione”. Sabato 23 marzo il primo appuntamento

Si chiama “Un caffè con Nicola” ed è la nuova iniziativa lanciata dal candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio con l’obiettivo di “mettersi all’ascolto dei cittadini e condividere il programma elettorale”.



Spiega Podio: “Questa idea vuole essere un’anteprima del mio modo di amministrare la città di Albenga. Per capire le necessità di una comunità, piccola o grande che sia, bisogna viverla ogni giorno, camminare per le strade, entrare nei locali, parlare con le persone. ‘Un caffè con Nicola’ sarà un modo per condividere il nostro programma elettorale e ascoltare la voce dei cittadini, che potranno parlarmi delle loro proposte o semplicemente segnalarmi un problema. Negli ultimi dieci anni non ho ricoperto ruoli in consiglio comunale, ma ho sempre seguito con attenzione tutti i passaggi istituzionali che hanno caratterizzato le ultime amministrazioni. Sono sceso in campo perché sono convinto che Albenga meriti di più, molto di più. E così la pensano anche tutti quelli che mi sostengono: ben cinque liste e decine di candidati, ognuno con il proprio bagaglio di idee ed esperienze professionali, pronti a mettersi in gioco per il bene della città”.



“Mancano oltre due mesi al voto - aggiunge Podio - e in questo periodo di tempo intendo far conoscere agli albenganesi tutte le nostre proposte per il rilancio di Albenga. Partiamo questo sabato, nel cuore della nostra città, piazza del Popolo, e proseguiremo con altri appuntamenti nelle prossime settimane. Resto sempre a disposizione per portare questa iniziativa in tutti i locali che avranno il piacere di ospitarla”.



Oltre a Nicola Podio, nel corso degli incontri saranno presenti a rotazione anche diversi candidati delle liste a sostegno del candidato sindaco albenganese. “Un caffè con Nicola” è un’iniziativa aperta a tutti i cittadini. Il primo incontro è programmato per sabato 23 marzo, dalle 11 alle 12:30, presso il bar "Ai Giardinetti” in piazza del Popolo.