Savona, l'assessore Negro sui musei: "Dal 2022 al 2023 ingressi in crescita del 43,7%, l'obiettivo non è fare incassi "

Dopo le dichiarazioni dell'assessore Auxilia in Commissione, che aveva parlato di una scarsa redditività dei musei cittadini, l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro torna sul tema. Una risposta indiretta alla dichiarazione dell'assessore al Bilancio o una semplice dichiarazione per i consiglieri presenti in sala consiglio?

Comunque sia Negro ha spiegato che gli ingressi sono in crescita ma che l'obiettivo non è fare introiti con i musei ma farli conoscere e promuovere la cultura in città.

“I numeri se i guardano bisogna guardarli tutti- ha detto Negro - C'è un problema strutturale nel fatto che la griglia che i consiglieri hanno è parziale che racconta una storia parziale. Che racconta una storia parziale di della Pinacoteca e del Museo Pertini Cuneo. In realtà i musei in città sono di più. Parliamo museo della Ceramica, dell'Archeologico, del Pertini Cuneo. Sono una realtà molto composita, la Pinacoteca e il Pertini Cuneo pinacoteca e non hanno una gestione diretta per cui entrano nel bilancio a differenza degli altri”.

Negro ha poi illustrato una ricerca fatta dal Comune sui musei dalla quale è emerso che dal 2022 a 2023 abbiamo c'è stato un incremento del 43,7% degli ingressi che contano da 20.408 a 36.270.

“La città come ingressi e introiti è crescita moltissimo ma ci sono anche delle criticità – ha proseguito Negro - La pinacoteca ha avuto un problema enorme, la riduzione di un piano intero per mesi e mesi perché ci pioveva. Abbiamo messo in sicurezza e opere e non abbiamo fatto pagare l'ingresso pieno. Inoltre fino a pochi giorni fa una direttrice dei musei. Finalmente ha preso servizio e ci auguriamo che insieme a lei si possa costruire tanto. Detto questo non saremo mai un'amministrazione che faccia a sì che i musei siano fonte di introiti perché questo non è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è fare conoscere alla città i nostri musei”.