Giornata internazionale dell’infermiere, Arboscello (PD): "Impegno per retribuzioni adeguate e una maggiore qualità del lavoro"

"Questo pomeriggio ho partecipato all’evento 'Nutriamo la salute' a Cairo Montenotte, in vista della Giornata Internazionale dell’infermiere. Un momento di riflessione e confronto che ha messo al centro la professione infermieristica, cardine del sistema sanitario e un’occasione per ringraziare chi quotidianamente è in prima linea ad assistere la cittadinanza, soprattutto in una Regione che, per colpe evidenti di chi amministra da anni, ha una sanità in grave sofferenza. L’impegno di chi ha a cuore la sanità regionale deve essere quello di far diventare in Liguria questa professione ancora più qualificata, attraverso strumenti e corsi di formazione specifici, e ambita, garantendo retribuzioni adeguate una maggiore qualità del lavoro".

Così il Consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Arboscello.