Inchiesta sulla Regione, il Pd savonese: "Emerge un quadro a dir poco inquietante, Toti si dimetta"

"Le vicende degli ultimi giorni fanno emergere un quadro a dir poco inquietante. Al di là dell'aspetto giudiziario, che farà il proprio corso, c'è il tema politico: quel 'metodo Toti' - pienamente condiviso da tutta la maggioranza di centrodestra - che il nostro Partito denuncia da anni e rispetto al quale occorre una inversione di rotta totale".

Così, attraverso una nota stampa, la Segreteria provinciale del Partito Democratico di Savona unitamente all'Unione comunale del PD savonese.

"Crediamo che il presidente Toti debba dimettersi, per rispetto di una Regione Liguria che ha bisogno di un'amministrazione nel pieno delle proprie funzioni e della propria autorevolezza - si legge ancora nella nota - Come in tutto il territorio regionale, continueremo a lavorare per la costruzione di un fronte allargato, politico e sociale, che proponga un'alternativa forte e credibile al centrodestra e soprattutto a un modo di intendere e di praticare la politica e il governo del territorio che va ribaltato completamente, a partire da una vicenda esemplare come quella del rigassificatore".