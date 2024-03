Albenga, l’assessore Vannucci replica alla minoranza: “Troppe fandonie. Ecco come stanno le cose”

“Che i consiglieri di minoranza, allo scopo di raccogliere qualche consenso elettorale, avessero il brutto vizio di raccontare alla cittadinanza gran fandonie sull'operato della maggioranza era ed é chiaro a tutti. L'ultima uscita diretta alla mia persona, però, passa ogni limite e può considerarsi la ‘madre di tutte le fandonie’”. Lo afferma l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Mauro Vannucci in seguito alle dichiarazioni dei consiglieri Porro, Ciangherotti e Distilo circa il suo operato pregresso in tema di sicurezza (leggi QUI).

“Innanzitutto, all'epoca a cui la minoranza fa riferimento, il sottoscritto non era assessore alla sicurezza ma assessore al turismo e manifestazioni – sottolinea Vannucci -. La sicurezza in città, infatti, veniva gestita direttamente dal sindaco e dall'allora assessore alla polizia locale Diego Distilo. Peraltro, l'assessorato alla sicurezza veniva, per la prima volta, costituito dall'attuale sindaco Riccardo Tomatis, perché prima non esisteva”.

“Ancora, il sottoscritto assessore non veniva allontanato dal sindaco Guarnieri ma, unitamente ad altri tre assessori, nello stesso giorno ed alla stessa ora, si dimetteva volontariamente e sulle motivazioni, in oggi, ritengo doveroso stendere un pietoso velo – spiega -. Di contro, il sindaco Guarnieri, dopo qualche tempo, veniva mandata a casa dai sui stessi consiglieri di maggioranza”.

“Riguardo alla premier Meloni, ribadisco, in ultimo, come, contrariamente a quanto dalla stessa garantito in campagna elettorale in punto immigranti, gli sbarchi siano addirittura triplicati e per quanto alle promesse circa i paletti agli extra profitti, l'attuale governo sta pensando addirittura di tassarli, il che significa che saranno legittimati, per cui chi pagava l'anno scorso una bolletta del gas di 500 euro ora vede notificarsi, per lo stesso periodo e col costo del gas addirittura diminuito, una bolletta di euro 2,500,00.( notizia riferita dai media nazionali)”.

“Non voglio pensare a quante fandonie dovremmo aspettarci se l'attuale minoranza dovesse un domani governare la nostra città – conclude l’assessore Vannucci -. Meditate cittadini, meditate”.